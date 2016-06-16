أخبار الإمارات..الإمارات:مشاركتنا فى حرب اليمن "انتهت عمليا"

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية فى دولة الإمارات إن مشاركة بلاده فى حرب اليمن التى استمرت أكثر من عام "انتهت عمليا ".

والإمارات عضو رئيسى فى تحالف عسكرى تقوده السعودية التى تدخلت فى اليمن فى مارس آذار عام 2015. وتدعم الإمارات حكومة اليمن ضد حركة الحوثيين المسلحة التى تعتبرها السعودية والإمارات تحارب نيابة عن خصمتهما اللدودة إيران.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن قرقاش قوله "موقفنا اليوم واضح فالحرب عمليا انتهت لجنودنا."

وأضاف على حسابه الرسمى على موقع تويتر "نرصد الترتيبات السياسية ودورنا الأساسى حاليا تمكين اليمنيين فى المناطق المحررة."

وكان هجوم صاروخى للحوثيين أسفر عن مقتل ما يربو على 60 من قوات دول الخليج المتمركزة فى وسط اليمن فى سبتمبر الماضى من بينهم 52 إماراتيا فى أفدح خسارة لحقت بالجيش الإماراتى على مدار تاريخه.

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