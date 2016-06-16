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ضبط 4 أطنان أرز داخل محل قبل بيعها بالسوق السوداء فى القاهرة

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ضبط 4 أطنان أرز داخل محل قبل بيعها بالسوق السوداء فى القاهرة ضبط 4 أطنان أرز داخل محل قبل بيعها بالسوق السوداء فى القاهرة
ألقت مباحث شرطة بالقاهرة، القبض على صاحب سوبر ماركت لحيازته 4 أطنان أرز بداخل المحل، تمهيدا لطرحها على المواطنين بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين تفيد قيام بصاحب سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية "الأرز الحر" لحجبه عن التداول بالأسواق ورغم الحاجة الشديدة إليه، بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخزن سوبر ماركت المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المحل 4 أطنان "أرز أبيض"، قام المتهم بتجميعها وتخزينها قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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