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استمرار أزمة العطش فى مدن السلام بالسويس

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استمرار أزمة العطش فى مدن السلام بالسويس استمرار أزمة العطش فى مدن السلام بالسويس
استمرت اليوم الخميس أزمة انقطاع المياه بمدن السلام و1 و2 بالسويس، ولم تفلح محاولات ضخ المياه للمدينة، وناشد الأهالى بضرورة تدخل مسئولى المحافظة ومرفق المياه بهيئة قناة السويس من اجل إنقاذ الأهالى.

وقال باسم كامل، موظف، إنه منذ 50 ساعة إلى الآن والمياه مقطوعة عن مدينة السلام بالسويس، بالرغم من وعود مسئولى المحافظة بإنهاء الأزمة.

وأكد ياسر السيد، من سكان مدينة السلام، أننا نعتمد حاليا على المياه المعدنية فقط فى كل شىء، وتوجد أسر غادرت منازلهم بسبب الانقطاع المستمر للمياه، ومنتظرين يتم انتهاء الأزمة للعودة.

وكان حى فيصل بالسويس أعلن فى بيان له، أن أزمة انقطاع المياه انتهت، وهو ما لم يحدث على الأرض بالسويس.

وقال عصام العلاف رئيس قطاع المياه بالقابضة للمياه بالسويس، إن منطقة السلام 1و2 تغذى من الكميات الواردة من مرفق مياه هيئة قناة السويس، والتى يجب أن تكون 300 ألف متر مكعب يوميا يصل منها 9 آلاف فقط، وهذه الكمية لا تكفى تغطية هذه المناطق وقرية يوسف السباعى.

وأضاف "العلاف"، أن أعمال التكريك أمام المحطة تسببت فى انخفاض المنسوب أمام المآخذ وتوقف المحطة، مشيرا إلى أنه نتيجة أعطال محولات الكهرباء يتم انقطاع التيار الكهربائى وفى هذه الحالة يتم تشغيل المولدات بنصف طاقة المحطة، لذلك يقوم القطاع بالدفع بفريق عمل مدرب لإدارة المنظومة وفقا للكميات الواردة بنظام المناوبات.

ازمه العطش ، السويس ، السلام (1)

ازمه العطش ، السويس ، السلام (2)

ازمه العطش ، السويس ، السلام (3)

ازمه العطش ، السويس ، السلام (4)

ازمه العطش ، السويس ، السلام (5)

ازمه العطش ، السويس ، السلام (6)


>غضب بين أهالى السويس بسبب انقطاع المياه عن عدد من المدن
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