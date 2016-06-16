تحرير 722 مخالفة بحملة مرورية بشوارع سوهاج لمنع التكدس بنهار رمضان

شنت إدارة المرور بسوهاج برئاسة العميد أشرف مرسى، مدير الإدارة حملة مرورية مكبرة استهدفت الشوارع الرئيسية لمنع التكدس والزحام بشوارع المحافظة فى شهر رمضان المعظم، لتحقيق أعلى سيولة مرورية بالشوارع.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 722مخالفة مرورية منها 104 مخالفة سحب تراخيص و137 مخالفة تصالح و31 مخالفة رادار، و10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، و9 مخالفات استخدام للهاتف المحمول أثناء القيادة، و12 مخالفة حجز دراجات بخارية بدون لوحات، مخالفة حجز سيارة بدون خط سير و175 مخالفة على نموذج 125 مرور وتم تحرير "132" مخالفة الانتظار الخاطئ، و"35 " مخالفة بدون تسيير، و"69" مخالفة بدون قيادة.

وأوضح مرسى أن الإدارة مستمرة فى شن الحملات المرورية على مدار الساعة على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من التكدس، بالإضافة إلى زيادة عدد الخدمات قبل الإفطار .

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