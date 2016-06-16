«ترامب»: ترسانة روسيا النووية أقوى من نظيرتها الأمريكية

ركز الملياردير الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له أمام الناخبين في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، على قضية التسليح.

وزعم رشح الرئاسة المثير للجدل، أن الترسانة النووية الأمريكية أضعف من الترسانة الروسية.

ووجه انتقادات مبطنة إلى الإدارة الأمريكية الحالية بقوله: “إن بوتين واظب على تقوية قواتهم العسكرية، إن قواتهم العسكرية أقوى كثيرا، إنه بوتين يهتم بالسلاح النووي وينشغل به ونحن لا ننشغل بشيء”.

ويجدر بالذكر هنا أن معهد استوكهولم لأبحاث السلام أشار في تقريره السنوي الجديد، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي إنفاق 348 مليار دولار بين عامي 2015 و2024 في المحافظة على أسلحتها النووية وتحديثها.

وقال الخبير هانس كريستينسين الذي شارك في إعداد التقرير، لوسائل الإعلام، إن خطة إدارة الرئيس أوباما لتحديث الترسانة النووية الأمريكية تتنافى مع وعد الرئيس أوباما بتخفيض الأسلحة النووية وتقليل دور السلاح النووي في استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة.