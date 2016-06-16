الجريدة الرسمية تنشر قرار «السيسي» بفصل ابنة «جنينة» من النيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفصل شروق هشام جنينة، معاون النيابة الإدارية، من وظيفتها.

وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته وعلى قانون السلطة القضائية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014 وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6 – 4 – 2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.

قرر في المادة الأولى: تفصل الأستاذة شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة – معاون النيابة الإدارية – من وظيفتها بغير الطريق التأديبى.

المادة الثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

يذكر أن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، صدق قبل أيام على حكم مجلس التأديب بعزل شروق هشام جنينة، من عضويتها بهيئة النيابة الإدارية، لقيامها بالخوض في أمور سياسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والإساءة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق ونشرها كاريكاتيرا مسيئا له، بما يعد سبا وقذفا لوجود خلاف بينه وبين والدها المستشار هشام جنينة.