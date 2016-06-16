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أعراض الفتق السرى.. انتفاخ قرب السرة وألم عند الضحك والبكاء

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أعراض الفتق السرى.. انتفاخ قرب السرة وألم عند الضحك والبكاء أعراض الفتق السرى.. انتفاخ قرب السرة وألم عند الضحك والبكاء
الحبل السرى يربط الأم وجنينها فى الرحم ويمر من خلال فتحة صغيرة فى عضلات البطن، وفى معظم الحالات يتم إغلاق هذا الثقب مباشرة بعد الولادة، ويحدث الفتق السرى عندما لا تنضم عضلات المعدة تماماً.

الفتق السرى غير مؤلم عادة ولا يسبب أى إزعاج، ونحو 90% منه يغلق فى نهاية المطاف من تلقاء نفسه، وإذا لم يغلق من تلقاء نفسه عند عمر 4 سنوات، فسوف يحتاج إلى علاج، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الطبية.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “healthline”، عن أعراض الفتق السرى، وتشمل:
>• ما هى أعراض الفتق السري؟
>• تورم
>• انتفاخ بالقرب من منطقة السرة
>• ألم عند البكاء
>• ألم عند الضحك
>• ألم عند التبرز
>ويمكن عادة أن يظهر الفتق السرى عندما يبكى الطفل أو يضحك أو عند التبرز، ويمكن للبالغين أن يصابوا بالفتق السرى أيضاً.

وقد تتطلب الأعراض التالية إلى العلاج والتدخل الطبى السريع:
>• شعور الطفل بألم شديد.
>• الطفل يتقيأ.
>• انتفاخ كبير (فى كل من الأطفال والبالغين).
>• تورم أو تغير لون الفتق السرى إلى اللون الأزرق.


>- استاذ جراحة أطفال: إذا استمر الفتق السرى سنتين يجب علاجه جراحيًا

- للأمهات.. لا تقلقى من الفتق السرى الخلقى لدى طفلك
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