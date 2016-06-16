بالصور.. مزلقان الموت بحجر النواتية بالإسكندرية يهدد حياة الأهالى

المزلقانات من المشاكل المتفاقمة فى السنوات الأخيرة، والتى عجز المسئولون عن حلها رغم ارتفاع معدلات الحوادث اليومية، خاصة فى المناطق العشوائية والريف التى تبعد عن المناطق النائية، ورغم تطوير المنظومة بالكامل فى كافة القطاعات إلا أن أزمة المزلقانات وتهديدها لأرواح الأهالى مازالت قائمة حتى الآن.

وتسبب مزلقان عشوائى بمنطقة حجر النواتية فى غضب الأهالى، خاصة مع زيادة حالات الإصابات والحوادث من الأطفال وكبار السن أثناء مرورهم بالمزلقان.

وقال أحمد إسماعيل ، أحد الأهالى،لـ"اليوم السابع" إن المزلقان يشهد يوميا حوادث بسبب مرور قطار السريع بدون سابق إنذار أو صافرة لتعريف الأهالى بقرب القطار من المزلقان مما يهدد أرواح أهالى المنطقة للخطر.

وأضاف أن المزلقان قام الأهالى بتنفيذه بسبب صعوبة تحركهم فى المنطقة المحيطة وتنقلهم إلى الجهة المقابلة لعدم وجود طريق ممهد بالمنطقة بأكملها، مما دفع أهالى المنطقة لفتح مزلقان عشوائى لتسهيل الطريق.

وأضاف جابر عبدالغنى، أن المزلقان ملىء بالقمامة والمخلفات بدون اهتمام من الحى وهو يؤثر على مجال سير القطار بشكل سريع وقد يعيق حركته أو يسبب وقوع كارثة، مشيرا إلى عدم وجود حماية أمنية على هذه المنطقة، حيث تم اكتشاف جثة ملقاة فى القمامة منذ أيام، بالإضافة إلى وجود بلطجية ومدمنين بجوار المزلقان مما يهدد أرواح المارة.

وطالب الأهالى بضرورة عمل كوبرى للمشاة لتسهيل الطريق على الأطفال وكبار السن، مؤكدين أن منظومة تطوير المزلقانات فى الإسكندرية خارج خريطة الدولة، ومطالبين بمزلقانات إلكترونية وتفعيل عوامل الأمان وإزالة القمامة من خط السكة الحديد، بالإضافة إلى حراسة أمنية مشددة على المزلقانات خاصة فى فترات الليل لمنع تواجد البلطجية .

ومن المزلقانات الأخرى التى يشكو منها الأهالى نتيجة عدم وجود خدمات أمنية أو اهتمام بنظافة المزلقانات هو مزلقان باكوس والضاهرية وغبريال الذى يمر فيه وسائل المواصلات بشكل عشوائى، بالإضافة إلى خط قطار مطروح بمنطقة المطار.

يذكر أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، كان فى زيارة للأسكندرية خلال الشهر الماضى واستقل فيها أحد القطارات الداخلية بالمحافظة وشاهد المزلقانات وتدنى الخدمة فيها مما أثار استياءه.

وأكد خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" أثناء تواجده أنه كان لديه العديد من الملاحظات على كفاءه ومستوى الخدمة فى القطار أهمها مستوى التأمين بالعربات واستغلال المواطنين لحرم القطار مما يؤثر على حركة القطار وسلامة المواطنين.

كذلك أكد أن هناك خطة لتطوير قطار أبى قير بالإسكندرية تشمل تغيير عربات القطار وتنظيف مجال السكة الحديد من المخلفات، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات تجرى حاليا لتوقيع عقود جديدة لشراءعربات لخط أبو قير، وصيانة وأنظمة تحكم فى الإشارات.

أهالى "بير عمارة" بالشرقية يناشدون وزارة النقل بتطوير مزلقان السكة الحديد