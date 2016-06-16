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تشغيل أجهزة الفيش المميكن بأخميم والكوثر فى سوهاج لتقديم الخدمات للمواطنين

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تشغيل أجهزة الفيش المميكن بأخميم والكوثر فى سوهاج لتقديم الخدمات للمواطنين تشغيل أجهزة الفيش المميكن بأخميم والكوثر فى سوهاج لتقديم الخدمات للمواطنين
أكد اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع" فى إطار اهتمام الوزارة بتقديم كافة الخدمات على أكمل وجه والتيسير على المواطنين، قامت المديرية بأعمال تركيب أجهزة الحاسب الآلى بغرفة الفيش المميكن، "تم إنشاؤها حديثاً بقسم شرطة الكوثر"، وتم ربطها بشبكة الوزارة وأصبحت جاهزة للعمل.

وأضاف مدير أمن سوهاج، أنه تم تركيب أجهزة الحاسب الآلى بغرفة الفيش المميكن، "تم إنشاؤها حديثاً بمركز أخميم" وربطها بشبكة الوزارة وأصبحت جاهزة للعمل أمام المواطنين.

وأوضح مدير أمن سوهاج أن وزارة الداخلية ومديرية أمن سوهاج مستمرة فى دعم وتقديم كافة الخدمات للمواطنين لرفع المعاناة عنهم والتواصل الدائم معهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم ومنعهم من التنقل من محل إقامتهم إلى الأماكن البعيدة.


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