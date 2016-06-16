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بالصور.. 7 تمارين للتخلص من دهون الذراعين

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بالصور.. 7 تمارين للتخلص من دهون الذراعين بالصور.. 7 تمارين للتخلص من دهون الذراعين
مع تناول الأطعمة الدسمة وذات السعرات الحرارية المرتفعة تتراكم فى مناطق أكثر من الأخرى، ومن هذه الأماكن البطن والأرداف والذراعين.

ولكل منطقة منها تمارين رياضية محددة تساعد على حرق هذه الدهون، وذلك بالإضافة إلى نظام غذائى صحيح يتبعه مريض السمنة حتى لا يكتسب المزيد من الدهون وسوء التغذية التى تؤثر على صحته بالسلب.

ويقدم الموقع الأمريكى "INSIDER" مجموعة من التمارين التى تخلصك من دهون الذراعين لتظهر بشكل متناسق، ومن هذه التمارين.

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (1)

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (2)

الوقوف على الكفين وأطراف القدمين كما هو موضح بالصورة، مع الاستمرار على هذا الوضع لمدة 30 ثانية ثم رفع القدم اليسرى مع اليد اليمنى واستبدالها بالقدم الأخرى وتكرار هذه الحركة لمدة 30 ثانية أخرى.

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (3)

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (4)

ويبدأ بالوقوف على الجنب الأيمن عن طريق تثبيت اليد اليمنى وطرف القدم اليمنى مع شد الظهر ورفع اليد اليسرى إلى أعلى كما هو موضح بالصورة، ثم نحرك القدم اليسرى لتأخذ وضع الأمام عن القدم الأخرى، وفى حالة الشعور بالتعب يمكن الوقوف على الكوع حتى تعتاد على الحركة وتكون أسهل.

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (5)

نقف بظهرنا أمام الكرسى الثابت ثم نثبت اليدين عليهم ونبدأ فى الصعود والهبوط مع ثنى الركبتين كما هو موضح بالصورة، لمدة 30 ثانية.

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (6)

وبنفس وضع التمرين السابق نقوم بفرد القدمين ثم الصعود والهبوط مرة أخرى لمدة 30 ثانية أخرى.

تمارين رياضية، تمارين للدهون، تمارين للذراعين، تمارين لدهون الذراعين (7)

واستمرارا على تمرين الكرسى الثابت يتم الصعود والهبوط بالاستناد إلى يد واحدة وليس اليدين، مع رفع اليد الأخرى باستقامة إلى الأمام لمدة 30 ثانية، ثم استبدالها باليد الأخرى لمدة 30 ثانية أخرى.


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مصر 365

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