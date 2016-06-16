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"الغالى تمنه فيه".. تناول الكاجو فى السحور يخلصك من العصبية فى نهار رمضان

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"الغالى تمنه فيه".. تناول الكاجو فى السحور يخلصك من العصبية فى نهار رمضان "الغالى تمنه فيه".. تناول الكاجو فى السحور يخلصك من العصبية فى نهار رمضان
يعتبر الكاجو من المكسرات الغنية بالفيتامينات والمعادن والزيوت الطبيعية المفيدة، لكنه باهظ الثمن، حيث يبلغ سعر الكيلو منه حوالى 120 جنيها، ويتميز بقدرته على تخفيف أعراض الاكتئاب.

وتوضح الأبحاث أن نقص التغذية يرتبط بمشاكل الصحة العقلية، وفى السياق ذاته، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10remedies”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن الكاجو غنى بالمكونات المتعددة التى قد تلعب دورا فى توفير الإغاثة الفورية للمرضى الذين يعانون من العصبية والإكتئاب، وتشمل مكوناته:

1- التريبتوفان


>التربتوفان هو حمض أمينى يعمل بمثابة منظم للعمليات الكيميائية فى الجسم التى تؤدى إلى إنتاج هرمون السيروتونين "هرمون المزاج والسعادة"، والنياسين أو فيتامين B3، وهو مركب عضوى موجود فى الجسم يمكن أن يساعد أيضا على تخفيف اعراض الاكتئاب.

2- الماغنيسيوم


>الكاجو هو أيضا مصدر غى للماغنيسيوم، الذى يعتبره الكثيرون عنصرا غذائيا أساسيا فى علاج الاكتئاب والعصبية.

3- غنى بالأحماض الدهنية "الأوميجا 3"


>أحماض أوميجا 3 الدهنية تلعب دورا مهما فى عمل الجهاز العصبى المركزى، ويمكن أن يكون لها دور حاسم فى علاج الاكتئاب والعصبية والاضطرابات النفسية الأخرى.

• ملاحظات


>1. الكاجو يحتوى على الأوكسالات، التى يمكن أن تتراكم فى الجسم مع مرور الوقت وتؤدى إلى مشاكل صحية فى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى المرارة والكلى.
>2. الكاجو يحتوى على كميات كبيرة من السعرات الحرارية.
>3. الكاجو تحتوى على كميات كبيرة من الصوديوم.

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