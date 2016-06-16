"التعليم" تعلن اليوم نتيجة عينة الفيزياء وعلم النفس

أكد محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، أن كنترولات الثانوية العامة مستمرة فى تصحيح العينات العشوائية لمادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثاثوية العامة، أن رصد الدرجات بالكنترولات يتم أولاً بأول، مشيراً إلى أن كراسات اللغة العربية واللغة الأجنبية يتم رصد الدرجات فيها مباشرة، لكونها أوشكت على الانتهاء من التصحيح، موضحاً أن العمل بالكنترولات يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وبالشكل المطلوب.

وأشار نائب رئيس الامتحانات إلى عدم حصول أى طالب على الدرجات النهائية فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، قائلا، "ما تم مجرد عينة عشوائية فقط من نسب كراسات الإجابة"، مؤكداً أن نسبة العينة فى المادتين قريبة مقارنة بالسنوات السابقة، وجارى تصحيح باقى الكراسات، ومن الوارد أن يحصل طالب على الدرجات النهائية، قائلا: لا أستطيع الحكم إلا بعد انتهاء تصحيح كافة الأوراق وكراسات الإجابة.

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