أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعليم" تعلن اليوم نتيجة عينة الفيزياء وعلم النفس

Google+ Print
"التعليم" تعلن اليوم نتيجة عينة الفيزياء وعلم النفس "التعليم" تعلن اليوم نتيجة عينة الفيزياء وعلم النفس
أكد محمد سعد، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، أن كنترولات الثانوية العامة مستمرة فى تصحيح العينات العشوائية لمادتى الفيزياء وعلم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، موضحاً أنه سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثاثوية العامة، أن رصد الدرجات بالكنترولات يتم أولاً بأول، مشيراً إلى أن كراسات اللغة العربية واللغة الأجنبية يتم رصد الدرجات فيها مباشرة، لكونها أوشكت على الانتهاء من التصحيح، موضحاً أن العمل بالكنترولات يسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وبالشكل المطلوب.

وأشار نائب رئيس الامتحانات إلى عدم حصول أى طالب على الدرجات النهائية فى مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى، قائلا، "ما تم مجرد عينة عشوائية فقط من نسب كراسات الإجابة"، مؤكداً أن نسبة العينة فى المادتين قريبة مقارنة بالسنوات السابقة، وجارى تصحيح باقى الكراسات، ومن الوارد أن يحصل طالب على الدرجات النهائية، قائلا: لا أستطيع الحكم إلا بعد انتهاء تصحيح كافة الأوراق وكراسات الإجابة.


>- لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم" تعلن نتيجة عينة الفيزياء وعلم النفس غدا.. نائب رئيس الامتحانات: رصد الدرجات أولا بأول.. استبعاد 25 رئيس لجنة.. ويؤكد: رصد 5 مواقع جديدة للترويج للغش الإلكترونى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365