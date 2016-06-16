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إعلان النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة

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إعلان النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة إعلان النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة

أعلنت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم وفي تمام الساعة التاسعة والنصف، عن النتائج النهائية لطلبة الثانوية العامة على مستوى الدولة.

من جانبه عمل مجلس أبوظبي للتعليم على استحداث حساب جديد على تويتر للرد على استفساراتكم بشأن التسجيل في برنامج "معلوماتي" المرتبط بمعلومات الطالب الإلكترونية eSIS .

ويمكن للطلبة التعرف على نتائجهم عبر الرابط التالي، مع ضرورة إدخال  رقم الطالب وتاريخ الميلاد.

رابط برنامج معلوماتي:
>https://maaloumati.adec.ac.ae/aal/aalLogin.aspx
> رابط للحصول على معدل الطالب:
>egov.adec.ac.ae 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أمس على حسابها في موقع تويتر أنها ستعلن الخميس عن نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي.

وقال مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم الدراسية غداً من مدارسهم فور الإعلان عن النتائج.

وأكد الصوالح أن الوزارة كانت حريصة على الالتزام بموعد إعلان النتائج وفق ما هو مقرر وبالصورة المطلوبة.

وأضاف الصوالح أن عملية الرصد والتقييم في اللجان والمراكز على مستوى الدولة تمت بشكل سلس ووفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن التربية ستتيح امكانية التعرف إلى النتائج من خلال البريد الالكتروني، وتطبيقاتها الذكية أبنائي، وملفي، ونظام SIS .


> مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.

 

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