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"الأعلى للصحافة"يؤكد ما نشره اليوم السابع:جددنا لرؤساء تحرير الصحف القومية

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"الأعلى للصحافة"يؤكد ما نشره اليوم السابع:جددنا لرؤساء تحرير الصحف القومية "الأعلى للصحافة"يؤكد ما نشره اليوم السابع:جددنا لرؤساء تحرير الصحف القومية
قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى وعضو المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس قرر فى اجتماعه الذى انتهى، منذ قليل، التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين، لحين صدور التشريعات الإعلامية والصحفية التى نص عليها الدستور، وممارسة المؤسسات الجديدة ولايتها.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للصحافة، فى تدوينه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، انه سيتم إصدار بيان يوضح موقف المجلس من المقترح بالقانون الذى تقدم به ائتلاف "دعم " فى مجلس النواب ويظهر ما به من عيوب دستورية.

- مصادر:"الأعلى للصحافة" يقرر التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية
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- صلاح عيسى:"الأعلى للصحافة"يمارس سلطاته حتى الآن طبقا للقانون
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