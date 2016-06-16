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دفاع ماهر ودومة وعادل: الثلاثة سيقومون بتوقيع إقرار نقض الحكم من محبسهم

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دفاع ماهر ودومة وعادل: الثلاثة سيقومون بتوقيع إقرار نقض الحكم من محبسهم دفاع ماهر ودومة وعادل: الثلاثة سيقومون بتوقيع إقرار نقض الحكم من محبسهم
قال كريم عزت دفاع النشطاء السياسيين أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، والصادر ضدهم حكماً بالحبس شهراً فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد أمناء الشرطة، أن النشطاء سيقوموا بالتوقيع على إقرار النقض على الحكم من محبسهم.

وأضاف عزت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيقوم هو وباقى فريق الدفاع بتقديم مذكرة بأسباب النقض على الحكم، لنيابة غرب القاهرة الكلية الشهر المقبل.

وكانت محكمة جنح مستأنف المعادى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد صلاح، قد قضت فى وقت سابق، بقبول استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل"، على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى القضايا، وتخفيض العقوبة إلى شهر بدلاً من 6 أشهر.


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