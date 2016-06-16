نواب يقدمون طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن اختفاء الأطباء من الوحدات الصحية

تقدم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بشأن عدم وجود أطباء فى عدد من الوحدات الصحية بقرى صان الحجر بمحافظة الشرقية، خاصةً وأنها مغلقة بالسلاسل.

وأشار تمراز فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه سبق وأن تواصل مع وكيل الوزارة بالمحافظة ومع الوزير بشأن هذه الوحدات، وأنها مجهزة على أعلى مستوى، حيث يوجد بها أحدث الأجهزة ولا ينقصها سوى الأطباء، موضحاً أن الوزير أبلغه انه سيتعاقد مع استشاريين بـ1200 جنيه، ولكنه لم يفى بوعده مما يجعل المواطنين يذهبون إلى القرى المجاورة.

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