أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نواب يقدمون طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن اختفاء الأطباء من الوحدات الصحية

Google+ Print
نواب يقدمون طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن اختفاء الأطباء من الوحدات الصحية نواب يقدمون طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن اختفاء الأطباء من الوحدات الصحية
تقدم رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير الصحة بشأن عدم وجود أطباء فى عدد من الوحدات الصحية بقرى صان الحجر بمحافظة الشرقية، خاصةً وأنها مغلقة بالسلاسل.

وأشار تمراز فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه سبق وأن تواصل مع وكيل الوزارة بالمحافظة ومع الوزير بشأن هذه الوحدات، وأنها مجهزة على أعلى مستوى، حيث يوجد بها أحدث الأجهزة ولا ينقصها سوى الأطباء، موضحاً أن الوزير أبلغه انه سيتعاقد مع استشاريين بـ1200 جنيه، ولكنه لم يفى بوعده مما يجعل المواطنين يذهبون إلى القرى المجاورة.


>- الهيئة البرلمانية للمؤتمر: جلسات قبل وبعد الإفطار بالبرلمان لإقرار الموازنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365