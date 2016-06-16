الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة25 34
>
الإسكندرية22 31
>
مطروح20 28
>
بورسعيد25 28
>
دمياط24 28
>
بلطيم24 29
>
الإسماعيلية24 35
>
السويس25 35
>
العريش20 31
>
نخل18 32
>
طابا19 33
>
الطور24 33
>
مرسى علم30 39
>
الغردقة28 39
>
شرم الشيخ30 38
>
رفح19 30
>
كاترين21 30
>
سيوة22 36
>
المنيا24 35
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الفيوم24 35
>
رأس سدر23 33
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أبوسمبل30 42
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وسط الدلتا24 34
>
أسيوط24 35
>
سوهاج25 36
>
الأقصر28 41
>
أسوان30 43
>
شلاتين29 40
>
حلايب30 38
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الوادى الجديد24 40
>
قنا27 40
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نويبع28 34
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السلوم19 31
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>الأرصاد : ارتفاع مؤقت فى الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 41 درجة
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