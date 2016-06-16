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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة

25 34
>

الإسكندرية

22 31
>

مطروح

20 28
>

بورسعيد

25 28
>

دمياط

24 28
>

بلطيم

24 29
>

الإسماعيلية

24 35
>

السويس

25 35
>

العريش

20 31
>

نخل

18 32
>

طابا

19 33
>

الطور

24 33
>

مرسى علم

30 39
>

الغردقة

28 39
>

شرم الشيخ

30 38
>

رفح

19 30
>

كاترين

21 30
>

سيوة

22 36
>

المنيا

24 35
>

الفيوم

24 35
>

رأس سدر

23 33
>

أبوسمبل

30 42
>

وسط الدلتا

24 34
>

أسيوط

24 35
>

سوهاج

25 36
>

الأقصر

28 41
>

أسوان

30 43
>

شلاتين

29 40
>

حلايب

30 38
>

الوادى الجديد

24 40
>

قنا

27 40
>

نويبع

28 34
>

السلوم

19 31

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