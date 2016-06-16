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بلدية دبي تطلق «تحدي رمضان» لجمع 5 ملايين درهم

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بلدية دبي تطلق «تحدي رمضان» لجمع 5 ملايين درهم بلدية دبي تطلق «تحدي رمضان» لجمع 5 ملايين درهم

أطلقت بلدية دبي بالتعاون مع مبادرة " Good Move Dubai" ـ إحدى مبادرات خطة دبي 2021 التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي الحملة الرمضانية "تحدي رمضان" بهدف تشجيع المجتمع على الاستمرار بتبني حياة صحية خلال رمضان وممارسة الرياضات الخفيفة كالمشي وذلك في إطار تنفيذ أهداف الخطة الرامية إلى جعل الإمارة أكثر صحة وسعادة من خلال العمل على عدد من محاورها الاستراتيجية كتعزيز صحة الفرد ورفاهية المجتمع . وتسعى المبادرة إلى جمع مبلغ 5 ملايين درهم بحلول 19 من رمضان لإنشاء عدد من المرافق الترفيهية لسكنات العمال في الإمارة.

 

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