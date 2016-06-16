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اخبار السودان.. 5 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات عاجلة فى السودان

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اخبار السودان.. 5 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات عاجلة فى السودان اخبار السودان.. 5 ملايين شخص يحتاجون لمساعدات عاجلة فى السودان
أكد مسؤول فى المفوضية الأوروبية أن أكثر من خمسة ملايين سودانى يحتاجون لمساعدات عاجلة فى السودان بعد حركة نزوح للسكان وارتفاع فى عدد اللاجئين القادمين من جنوب السودان.

وقال مدير الشؤون الإنسانية والحماية المدنية فى المفوضية جان لوى دو بروير أمس الأربعاء فى بيان نشره برنامج الأغذية العالمى أن "الوضع الإنسانى فى العديد من مناطق السودان بلغ مستوى حرجا مع حركات نزوح جديدة فى منطقة دارفور وارتفاع اعداد الواصلين من جنوب السودان".

وأضاف أن "أكثر من خمسة ملايين إنسان يحتاجون إلى مساعدات عاجلة"، وتأتى تصريحاته بعد أن منحت المفوضية الأوروبية برنامج الأغذية العالمى 12,5 مليون يورو لعمليات الإغاثة فى السودان.

فى أبريل سجل برنامج الأغذية العالمى عجزا من 181 مليون دولار فى برامج المساعدة ولا سيما المخصصة للاجئين القادمين من جنوب السودان الذين لجأ اكثر من 70 ألفا منهم إلى السودان منذ بداية السنة هربا من نقص الطعام وبسبب المعارك وفق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
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