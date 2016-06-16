3 نصائح غذائية للحفاظ على طاقة جسمك فى رمضان.. لا تفرط فى السحور

من المعروف أن نقص الغذاء والماء خلال النهار يؤثران على طاقة الإنسان، مما يؤثر ذلك سلبيا على الحياة المهنية والشخصية، وللتغلب على هذه المشكلة يجب اتباع بعض النصائح الغذائية.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" نصائح غذائية مهمة من أجل الحفاظ على مستوى الطاقة خلال النهار فى رمضان، وذلك من خلال اتباع نظام غذائى متوازن غنى بالفيتامينات وتتضمن الآتى:

1- الحفاظ على وجبة السحور خلال رمضان، بالإضافة إلى اختيار وجبة صحية مثل الشوفان والبيض والفاكهة، ليبقى مستوى الطاقة عاليا على مدار اليوم.

2- معظم الأشخاص يشكون من مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والإمساك، لذا ينبغى على الإنسان عدم الإفراط فى تناول الطعام والأكل باعتدال، ويشمل الطعام التمر والحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة وغيرها.

3- أثناء تناول وجبات الطعام يجب عدم الإفراط فى شرب الشاى والقهوة، وشرب الكثير من الماء ما بين وجبتى السحور والإفطار، بحيث يكون الشخص قادرا على البقاء نشيطا خلال النهار.

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