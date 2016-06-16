أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 نصائح غذائية للحفاظ على طاقة جسمك فى رمضان.. لا تفرط فى السحور

Google+ Print
3 نصائح غذائية للحفاظ على طاقة جسمك فى رمضان.. لا تفرط فى السحور 3 نصائح غذائية للحفاظ على طاقة جسمك فى رمضان.. لا تفرط فى السحور
من المعروف أن نقص الغذاء والماء خلال النهار يؤثران على طاقة الإنسان، مما يؤثر ذلك سلبيا على الحياة المهنية والشخصية، وللتغلب على هذه المشكلة يجب اتباع بعض النصائح الغذائية.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" نصائح غذائية مهمة من أجل الحفاظ على مستوى الطاقة خلال النهار فى رمضان، وذلك من خلال اتباع نظام غذائى متوازن غنى بالفيتامينات وتتضمن الآتى:

1- الحفاظ على وجبة السحور خلال رمضان، بالإضافة إلى اختيار وجبة صحية مثل الشوفان والبيض والفاكهة، ليبقى مستوى الطاقة عاليا على مدار اليوم.

2- معظم الأشخاص يشكون من مشاكل فى الجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والإمساك، لذا ينبغى على الإنسان عدم الإفراط فى تناول الطعام والأكل باعتدال، ويشمل الطعام التمر والحبوب الكاملة والخضراوات والفاكهة وغيرها.

3- أثناء تناول وجبات الطعام يجب عدم الإفراط فى شرب الشاى والقهوة، وشرب الكثير من الماء ما بين وجبتى السحور والإفطار، بحيث يكون الشخص قادرا على البقاء نشيطا خلال النهار.


>- تعرف على أسباب الشعور بالنعاس والخمول بعد الإفطار فى رمضان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365