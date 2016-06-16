ضبط 7 عاطلين بينهما سيدتان متهمين بسرقة السيارات بالإكراه فى قليوبية

نجحت مباحث القليوبية، من كشف غموض تعرض قائدى السيارات للسرقة من قبل تشكيل عصابى مكون من 7عاطلين بينهما سيدتان مهمتهما استدراج سائق السيارات لمناطق نائية لسرقة متعلقاتة والسيارة تحت تهديد الأسلحة النارية، تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء الدكتور اشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية، ودلت تحريات المباحث على أن تلقىت مباحث قسم بنها بلاغ من "يحيى مختار "38 سنة سائق ومقيم – دائرة المركز أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته ماركة سوزوكى فان بعزبة السوق – دائرة قسم أول بنها، طلبت منه سيدة توصيلها – دائرة مركز بنها وبمدخل القرية فوجئ بشخصان على علاقة بها وتمكن الثلاثة من الاستيلاء على السيارة كرهاً عنه تحت تهديد الأسلحه الناريه وفروا هاربين.

وبعرض المعلومات على اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، كلف بسرعة تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية وبرئاسة العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة.

أسفرت الجهود إلى أن وراء أرتكاب الواقعة كل من " مصطفى ق " 27 سنة عاطل ومقيم – دائرة المركز ، و" محمدى ن " 27 سنة عاطل ومقيم شبلنجة – دائرة المركز، و"أحمد ص " 22 سنة عاطل ومقيم شبلنجة – دائرة المركز، و"مسعد على " 31 سنة عاطل ومقيم شبلنجة – دائرة المركز، والذين يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات كرهاً عن قائديها عقب استدراجهم للمكان المتفق عليه بحجة توصيلهم وذلك بالاستعانة ببعض السيدات

عقب تقنين الإجراءات باستهداف المتهمين أمكن ضبطهم جميعاً بأكمنة أعدت لذلك . وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وأقروا بارتكابهم الواقعة وروى المتهمين بمعرض أعترافاتهم إلى قيامهم بالاستعانة بكل من "دينا ع "22 سنة ربة منزل " زوجة المتهم الأول " ومقيمة ذات العنوان، و"سمر ع" 26 سنة ربة منزل ومقيمة الرملة – دائرة المركز فى استدراج سائقى السيارات بحجة توصليها إلى المكان المتفق عليه بينهم، حيث قامت الخامسة باستدراج المجنى عليه بحجه توصيلها إلى ناحية كفر مويس – دائرة المركز، وكان بانتظارها المتهمان الرابع والسادسة بينما باقى افراد التشكيل حول المكان لتأمينة وعقب وصولها للمكان قاموا بتهديد السائق بسلاح نارى واستولوا على السيارة وهاتفه المحمول وفروا هاربين

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