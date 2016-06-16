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"كارثة".. بالصور.. "دود وسوس" فى دقيق المخابز المدعم ببنى سويف

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"كارثة".. بالصور.. "دود وسوس" فى دقيق المخابز المدعم ببنى سويف "كارثة".. بالصور.. "دود وسوس" فى دقيق المخابز المدعم ببنى سويف
تمكنت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف بالتعاون مع مديرية تموين بنى سويف من ضبط 84 جوال دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، مليئة بالدود والسوس ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.

وكانت شكاوى وردت لرجال التموين بالمحافظة من بعض أصحاب المخابز بدائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، تفيد أن الدقيق المدعم الذى تم صرفه للمخابز البلدية لتصنيعه خبز به سوس ودود ولا يصلح للاستهلاك الآدمى.

وعلى الفور شنت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين حملة مكبرة برئاسة محسن فرغلى وكيل وزارة التموين وعصمت محمد مدير إدارة تموين الفشن، ومفتشى القسم سمير عبد التواب ومحمد جابر وحسن محمود ومحمد صبرى، حملة على المخابز البلدية فى القرى وفحص الدقيق والتحفظ على كميات الدقيق غير الصالحة، حيث تمكن مفتشو تموين الفشن من التحفظ على 84 جوال دقيق زنة 50 كيلو مليئة بالسوس والديدان وإحضارها لمكتب تموين الفشن.

ودلت المعاينة الأولية للدكتور هانى عبد النبى مدير إدارة الفشن الصحية ومحمد محمود مفتش الأغذية وجود أجسام غريبة داخل أجولة الدقيق وأنه لا يصلح للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

دود وسوس فى دقيق المخابز ببنى سويف (1)

دود وسوس فى دقيق المخابز ببنى سويف (2)

دود وسوس فى دقيق المخابز ببنى سويف (3)

دود وسوس فى دقيق المخابز ببنى سويف (4)

دود وسوس فى دقيق المخابز ببنى سويف (5)

دود وسوس فى دقيق المخابز ببنى سويف (6)

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مصر 365

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