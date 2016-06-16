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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية فى بنها بالقليوبية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية فى بنها بالقليوبية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية فى بنها بالقليوبية
نجح ضباط المباحث الجنائية فى القليوبية من ضبط عاطلين، بينما تمكن ثالث من الهرب، كونا فيما بينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحال التجارية بإسلوب كسر الأقفال، وتحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابه التحقيق، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول بنها مفادها قيام كلاً من "صلاح ا" 63 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم، و" حمادة ا " 34 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان، و"أبو كنزى" 32 سنة عاطل ومقيم بمساكن الموالح – دائرة قسم ثان بنها ،هارب، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بإسلوب كسر الأقفال.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمان الأول والثاني بأكمنة أعدت لذلك حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش تركى و 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهة المتهمان المضبوطان بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وأقرا باشتراكهما والمتهم الهارب فى ارتكاب 5 وقائع سرقات محال.

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