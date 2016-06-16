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نشطاء مغاربة يشعلون الشموع للتضامن مع ضحايا حادث ملهى أورلاندو

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نشطاء مغاربة يشعلون الشموع للتضامن مع ضحايا حادث ملهى أورلاندو نشطاء مغاربة يشعلون الشموع للتضامن مع ضحايا حادث ملهى أورلاندو
تجمع عدد من النشطاء والمدافعين حقوق المثليين فى مدينة الرباط بالمغرب لإعلان تضامنهم مع ضحايا حادث اطلاق النار فى أحد الملاهى الليلية الخاصة بمثلى الجنس فى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية والذى راح ضحيته 49 شخصا على يد متطرف أفغانى يدعى عمر متين.

وقام المشاركون فى الوقفة بإشعال الشموع ورفع وكتبوا على "تيشيرتات" كانوا يرتدونها الرقم 489 فى إشارة إلى المادة 489 التى تنص على أن عقوبة المثلية فى المغرب السجن ثلاث سنوات.
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