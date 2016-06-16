بالصور..ورد النيل يملأ فرع رشيد بكفر الشيخ ويتسبب فى نقص مياه الشرب والرى

تحول نهر النيل فرع رشيد بمراكز دسوق فوه ومطوبس لمساحات شاسعة خضراء من ورد النيل الذى غطى المياه تماماً، ما أثار غضب واستياء أهالى المحافظة بسبب تقصير المسئولين فى المحافظة، حيث تسبب تراكم وانتشار ورد النيل فى انخفاض شديد لمنسوب المياه بترع كفر الشيخ، منها ترعة ميت زيد وغيرها من الترع بالمحافظة وبالتالى حدث نقص كبير فى مياه الشرب والرى.

وقال محسن محمد الأودن "مهندس"، إن السبب الرئيسى فى نقص مياه الشرب بمدن كفر الشيخ ، والحامول ، ودسوق ، وفوه ، ومطوبس ، وقلين ، وبلطيم ، ورد النيل لأنه من النباتات المائية الشرهة لامتصاص المياه، ويتسبب فى فقد حوالى 3 مليارات متر مكعب من ماء النيل سنوياً، إضافة إلى تعطيله لحركة الملاحة النهرية، وقضائه على الأسماك التى لا تستطيع التكاثر فى وجوده، لأنه يمنع أشعة الشمس من النزول إلى عمق المياه إضافة إلى امتصاص الأوكسجين من الماء ليلاً.

وأضاف محد محمد سعد "مدرس"، "نعانى من نقص مياه الرى بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ وورد النيل يتشبع بالمياه المحرومة منها الأراضى الزراعية التى بارت".

وطالب محمود عبد الله الخولى، اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ورؤساء مدن دسوق وفوه ومطوبس الحفاظ على مياه نهر النيل بانتشال ورد النيل من فرع رشيد، متسائلاً "كيف يصمت المحافظ تجاه تلك الكارثة؟".

- إزالات ورد النيل من فرع رشيد بكفر الشيخ لتسببه فى نقص مياه الرى

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