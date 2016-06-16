النيابة تنظر اليوم تجديد حبس 8 متهمين بخلية شقة الهرم الإرهابية

تنظر اليوم الخميس، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس 8 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية شقة الهرم"، والمتهمين فى تصنيع عبوات ناسفة بشقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة بالهرم،حيث انفجرت إحداها عند القبض عليهم، مما أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الحركة شُكلت بهدف نشر الفوضى عن طريق العنف وإرهاق مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة المصرية، فضلاً عن استهداف منشآت الدولة الحيوية من بينهم مبان شرطية، وأن الحركة تلقت دعماً مالياً من قيادات وسطى بجماعة الإخوان، للشروع فى تنفيذ مخططهم.

وكشفت التحقيقات كذلك تفاصيل عن خطة "التحرك المسلح"، من خلال تتبع العلاقة التى أشارت إليها التحريات الأولية عن علاقة المتهم محمد عبد الحميد والحركة المنتمى إليها بخلايا "مربع الإرهاب"، وهى خلايا البدرشين والهرم وأكتوبر وبولاق - التى تم الكشف عنها مؤخراً وضبط عدد من عناصرها يتم التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، وقتل آخرين فى تبادل إطلاق نيران مع الأمن، كما حدث بمدينة السادس من أكتوبر، خاصة وأن بيان الداخلية أشار إلى أن العبوات الناسفة التى ضبطت فى منزل الإرهابى محمد عبد الحميد، تطابقت مع ذات العبوات التى انفجرت بشقة الهرم.

نيابة أمن الدولة تجدد حبس 8 متهمين فى خلية "شقة الهرم" 15 يوما

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