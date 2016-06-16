7 فوائد صحية تجعلك لا تستغنى عن اللبن فى نظامك الغذائى

من المعروف أن منتجات الألبان لها العديد من الفوائد الصحية، وتشمل إمداد جميع أجزاء الجسم باحتياجاتها من الكالسيوم.

كما يوضح تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأسباب التى تجعلك لا تستغنى عن منتجات الألبان فى نظامك الغذائى اليومى، وتتضمن الآتى:

1- مصدر غنى بالكالسيوم: منتجات الألبان غنية بالكالسيوم، ومهمة للغاية لعمل نظام المناعة بكفاءة، والكالسيوم من الممكن أن يقلل من احتمال اللإصابة بأمراض معينة.

>2- تجعل العظام أقوى: لأن استهلاك منتجات الألبان يعزز بشكل كبير العظام والأسنان.

3- مصدر للبروتين: منتجات الألبان قليلة الدسم عنصر حيوى لخلايا الجسم كالعظام والجلد والشعر.

4- يعمل على خفض ضغط الدم: الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يسبب استهلاكهم لمنتجات الألبان تقليل مستوى ضغط الدم المرتفع.

5- الحصول على وزن الجسم المثالى: لأن منتجات الألبان قليلة الدسم، من المعروف أنها تملك خصائص حرق الدهون التى يمكن أن تساعد على فقدان الوزن.

6- الحصول على الشعور بالشبع: تحتوى الألبان على دهون منخفضة تقلل من الشعور بالجوع.

>7- يكافح الأرق: كوب من اللبن الدافئ يمكن أن يساعدك فى الحصول على ليلة نوم جيدة، وإفراز مركبات السيروتونين وهو ما يساعد على استرخاء الجسم والعقل.

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