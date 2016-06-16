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مدير أمن شمال سيناء يتناول الإفطار مع أهالى الشيخ زويد ورفح بالعريش

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مدير أمن شمال سيناء يتناول الإفطار مع أهالى الشيخ زويد ورفح بالعريش مدير أمن شمال سيناء يتناول الإفطار مع أهالى الشيخ زويد ورفح بالعريش
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها فجر اليوم الخميس أن اللواء سيد الحبال مدير أمن شمال سيناء تناول طعام إفطار أمس الأربعاء مع عدد من أهالى الشيخ زويد ورفح النازحين بالعريش.

وجاء فى البيان "من منطلق توجيهات وزارة الداخلية بزيادة التواصل المجتمعى مع المواطنين حرص السيد مدير أمن شمال سيناء على حضور افطار جماعى مع بعض من أهالى الشيخ زويد ورفح النازحين بسبب سوء أوضاعهم المعيشية، ودارت الفاعليات برعاية إحدى المجموعات الشبابية بالمجتمع السيناوى".

مدير أمن شمال سيناء (1)

مدير أمن شمال سيناء (2)

مدير أمن شمال سيناء (3)

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