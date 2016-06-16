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نائب بشمال سيناء يطالب المسئولين بفتح طريق "بئر العبد - الجفجافة"

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نائب بشمال سيناء يطالب المسئولين بفتح طريق "بئر العبد - الجفجافة" نائب بشمال سيناء يطالب المسئولين بفتح طريق "بئر العبد - الجفجافة"
طالب النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، المسئولين، بسرعة فتح طريق بئر العبد الجفجافة بوسط سيناء، بعد أن غطته الرمال وأعاقت حركة السير عليه، محملاً المسئولين بوسط سيناء مسئوليتهم عن أرواح المسافرين على الطريق.

ونشر النائب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة للطريق تظهر تغطيته بالرمال مما يعيق حركة السير ويسبب الحوادث، كما أشار فى تدوينته لأن هناك عددا آخر من الطرق بوسط سيناء أغلقتها الرمال، مطالبا بسرعة فتح الطريق وتسهيل حركة المرور.

النائب جازى سعد: مطلوب سرعة توفير فرص عمل لشباب البدو فى وسط سيناء
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