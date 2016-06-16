بالصور.. أم لطفلين مصابين بضمور فى المخ بالشرقية: "نفسى أشوف واحد منهم بيتحرك"



>أم لطفلين معاقين تعجز عن توفير علاج لهما

الام توقفت عن استكمال العلاج بعد ترك الاب العمل

"نفسى أعالج أولادى، واشوف واحد منهم على الأقل بيتحرك، طرقت كل الأبواب لكن كلها أغلقت فى وجهى، لكن متاكدة أن ربنا مش هاينسى أولادى، أنا عمرى ما اتعرض على حكم ربنا، لكن أملى فى الحياة أنى أعالجهم وأدفع ايجار الشقة المكسور عليا بقالة سنة "، هذة هى مأساة ام لطفلين من الزقازيق يعانون من ضمور بالمخ، وتعجز عن علاجهم.>أكدت رضا بهجت 35 سنة من الزقازيق محافظة الشرقية، أن الله أكرمها فى بداية الزواج بطفتلها شروق وكانت طفلة طبيعية ثم انجبت بعدها جاسر والتى لاحظت علية من الأسبوع الأول بعد الولادة أنة غير طبيعى، وتأكدت بعدها أنة يعانى من ضمور بالمخ وكهربة زائدة على المخ، لافتة أنها ظلت 7 سنوات دون إنجاب، إلا أنها بعد ذلك أنجبت "جنى " أقل من عامين، والتى هى الأخرى ولدت بنفس المرض، حيث تعانى من نقص النمو وضمور بالمخ أيضا .>و تضيف الأم المكلومة لـ " اليوم السابع "، ان زوجى، كان يعمل فى مصانع العاشر من رمضان، رغم ان الراتب كان بسيط حوالى 750 جينة " إلا اننا كنا بنحاول نكيف نفسنا على قدة "، بحسب تعبيرها، الا ان الشركة تعثرت وسرحت العمال، فاصبح زوجى عاطل عن العمل، والا اجد قوت اليوم وعلاج الاطفال، وثم بعد ذلك بدأ يعمل فى اعمال باليومية اخرهم "قهوة"، لافتا ان اليوم الذى لايعمل فية لا نجد فية قوت اليوم بحسب وصفها .

حاولت العمل لتحسن ظروفنا ، فانا حاصلة على دبلوم صنايع، لكن بسبب ظروفى ابنائى وحاجتهم للرعاية 24 ساعة، لا احد يقبل تشغلى .

وتابعت اننا نسكن فى شقة بالايجار قانون جديد بمبلغ 450 جينة شهريا ، وبسبب الظروف المادية اتكسر علينا ايجار لمدة سنة، ورغم ان صاحبة المنزل بتحاول تراعى ظروفنا ولكن الوضع لن يستمر كثير خاصة ان مدة عقد الايجار اوشكت على الانتهاء وسنضطر للجوء للشارع كمأوى لنا.

الطفلين بدون علاج منذ اشهر

>قالت " رضا بهجت " وهى تبكى، اننى توقفت عن استكمال علاج الطفلين منذ عدة اشهر، بسبب ارتفاع مصاريف العلاج، فضلا عن زيادة سعر الدواء المؤخرة، لافتا ان الطفلين يحتاجون يوميا إلى 10 جينة بامبرز، لعدم قدرتهم فى التحكم فى البول والبرز كالانسان الطبيعى، وكذلك الحقن والادوية والتى تتكالف عليها كبيرة تتعدى الف جينة شهريا، لافتا ان حالة " جاسر " تدهورت فى الفترة الاخيرة .>الام تناشد وزير الصحة بإنقاذ نجلتها.

ناشد الام الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة، بعلاج "جاسر عصمت " 8 سنوات وشقيقتة و" جنى " عامين، لعجزها عن توفير علاج لهما ، وايضا اهل الخير بمساعدتها لدفع الايجار المتأخر عليها .

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