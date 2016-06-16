دورة لمكافحة التطرف والإرهاب بقصر ثقافة فوه فى كفر الشيخ

نظم قصر ثقافة فوه دورة للثقافة الإسلامية تستمر حتى 30 يونيو الحالى، ضمن البرنامج الوطنى للمكافحة الفكرية للتطرف والإرهاب، المعتمد من مجلس أمناء ‏مكتبه الإسكندرية بحضور محمد غنيمة مسئول قسم الأرشيف بمكتبة الإسكندرية. بحضور محمد غنيمة مسئول قسم الأرشيف بمكتبة الإسكندرية، وفتحى الدمنهورى مدير قصر ثقافة فوه.

افتتحت الدورة مساء أمس بمحاضرة عن أصول الفقه وعلوم القرآن للمحاضر محمد فضل، تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور إيهاب الزهرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، وهشام يوسف مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، شارك فى الدورة عدد من شباب فتيات فوه وعدد من أعضاء فريق ألوان، وسيمنح المتدرب شهادة مشاركة من مكتبة الإسكندرية ومجموعة قيمة من الكتب..

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