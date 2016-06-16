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سائق وربة منزل يتهمان صاحب محل بالتعدى جنسيا على أطفالهم بشبرا الخيمة

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سائق وربة منزل يتهمان صاحب محل بالتعدى جنسيا على أطفالهم بشبرا الخيمة سائق وربة منزل يتهمان صاحب محل بالتعدى جنسيا على أطفالهم بشبرا الخيمة
اتهم سائق وربة منزل بشبرا الخيمة صاحب محل ملابس بالتعدى جنسياً على أطفالهما أكثر من مرة، وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أن تلقى المقدم أحمد حماد رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من "نصر.ع.م"، 42 سنة، سائق والد الطفل "حسن.ن"، 6 سنوات، و"سعدية.أ.ع.أ"، 35 سنة، ربة منزل، والدة الطفل "فوزى.هـ"، 7 سنوات، يفيد بتضررهما من "محمد.س.ش"، 46 سنة، صاحب محل ملابس، لقيامه بالتعدى جنسياً على أطفالهما أكثر من مرة.

وبعرض البلاغ على اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية، كلف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بكشف ملابسات الواقعة وضبط المشكو فى حقة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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