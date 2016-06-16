القبض على 4 من أطراف مشاجرة البائعين الجائلين فى أرض اللواء بالعجوزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على 4 من المتهمين بالتشاجر فى أرض اللواء بالعجوزة بسبب خلافات حول أماكن بيع البضائع، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

وكانت مشاجرة قد نشبت بين عدد من الباعة بمنطقة أرض اللواء، وانتقل المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة ومعاونه الرائد عمرو نصير إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط 4 متهمين فى المشاجرة، وتبين أن احد المتشاجرين أشعل النار بفرش بضائع خلال المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

مشاجرة بين عدد من الباعة بأرض اللواء.. وبائع يشعل النار فى فرش بضائع