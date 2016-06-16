اليوم.. نظر رابع جلسات دعوى بطلان حكم إثبات نسب توأم زينة لأحمد عز

تنظر محكمة الأسرة بمدينة نصر، برئاسة المستشارمحمد أبو النصر وعضوية المستشارين طارق شيخ العرب وهبة صلاح الدين، اليوم الخميس، رابع جلسات الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتى يطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة لعز، وعدم الاعتداد به لبطلان الإجراءات .

وقدم معتز الدكر وعاصم قنديل 3 حوافظ مستندات حويت على صورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف الأسرة والقاضى بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب طفلى زينة للفنان أحمد عز وصورة من محاضر لجلسات لدعاوى تم إصدار أحكام قضائية فيها فى نفس يوم النطق بالحكم فى دعوى إثبات النسب.

يذكر أن محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى 13 يناير الماضى بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأمى الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن "عز" و"زينة" قد تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها "نسرين" بالرحاب.

- تأجيل التماس أحمد عز لإعادة النظر فى اثبات نسب توأم زينة لـ 8 أكتوبر