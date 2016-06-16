أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ولى ولى عهد السعودية يسعى لتحسين العلاقات خلال زيارته لأمريكا

Google+ Print
ولى ولى عهد السعودية يسعى لتحسين العلاقات خلال زيارته لأمريكا ولى ولى عهد السعودية يسعى لتحسين العلاقات خلال زيارته لأمريكا
عقد الأمير محمد بن سلمان ولى ولى عهد لقاءات على مدار أمس الأربعاء مع مشرعين أمريكيين فى إطار زيارة تهدف إلى تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن والترويج لخطته الرامية لإنهاء اعتماد السعودية على عائدات النفط.

ومن المتوقع أن يلتقى الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما يوم الجمعة، وقال المشرعون إن مناقشاته يوم الأربعاء والتى شملت اجتماعات مع لجنتى القوات المسلحة والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب بول ريان أكدت على مسعاه للمساعدة فى إنهاء اعتماد السعودية على النفط بحلول 2030.

وقال السناتور الجمهورى بوب كوركر الذى يرأس لجنة العلاقات الخارجية "أعرف أن هناك تحديات ثقافية هائلة سيتعين عليه أن يتغلب عليها لكن إذا نجح بنسبة 50 فى المئة فسيكون قد حقق شيئا."، وتعتمد "رؤية 2030" على توسيع القطاع الخاص وبيع أسهم فى شركة النفط التى تملكها الدولة وخفض الدعم الحكومي. وتواجه الخطة عراقيل فى المؤسسة الدينية المحافظة بالمملكة وبالنسبة للسكان الذين يستفيدون من السخاء الحكومى.

ومن المتوقع أن تستمر زيارة الأمير محمد أكثر من عشرة أيام وتشمل كاليفورنيا ونيويورك. وتأتى الزيارة وسط زيادة حدة التوتر فى التحالف الأمريكى السعودى، وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى فى 17 مايو أيار مشروع قانون يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول مقاضاة السعودية من أجل الحصول على تعويضات.

وهدد البيت الأبيض بالاعتراض على مشروع القانون وقال مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون برينان يوم الأحد إنه يتوقع نشر 28 صفحة سرية من تقرير للكونجرس الأمريكى حول هجمات 11 سبتمبر تبرئ السعودية من أى مسؤولية عن هذه الهجمات، وقال السناتور كوركر إن الأمير محمد عبر عن قلقه تجاه انفتاح الولايات المتحدة على إيران ومحاولات روسيا زيادة دورها فى الشرق الأوسط.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية