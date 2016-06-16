ضبط مطلوبين فى قضايا جنائية بحوزتهما "حشيش" بالمحلة فى الغربية

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المحلة بمحافظة الغربية تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود القبض على عاطل ونجله مطلوبين فى قضايا جنائية مقيمان قرية نمرة البصل دائرة المركز وبحوزتهما 300 جرام حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة بتمكن الرائد محمد البرلسى رئيس مباحث مركز المحلة والنقيب أحمد دبيس معاون مباحث المركز تحت إشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من ضبط المتهمين السيد إبراهيم سعدهم سبق اتهامه فى 14قضية وصادر ضده أحكام نهائية فى قضيتين ونجله "عبد الحميد صادر بشأنه 3 أحكام قضائية وبحوزتهما 300 جرام حشيش وحاول أقارب المتهمين منع القوات من اقتيادهما للمركز إلا أن القوات سيطرت على الموقف، وتحرر محضر بالواقعة وباشر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة التحقيق.

مكافحة المخدرات تضبط عاطلا بحوزته كمية من الحشيش فى العمرانية

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