بيكلي يصعق المقاصة بهاتريك في مباراة مجنونة.. وسموحة يسقط الاتحاد

تغلب بتروجيت على منافسه مصر المقاصة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

والتقى الفريقان بملعب السويس وتقدم الفريق البترولي في البداية بهدفين دون رد عن طريق شيميلس بيكلي في الدقائق 9 و51.

واستطاع مصر المقاصة العودة في النتيجة بعدما نجح عمر النجدي في تسجيل هدفين في الدقائق 63 و73.

وبينما كانت تسير المباراة نحو التعادل نجح بيكلي في تسجيل هدفه الشخصي الثالث ولفريقه في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة في الوقت المحتسب بدل من الضائع طرد مصطفى شبيطة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بتروجيت إلى 43 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب.

بينما تجمد رصيد المقاصة عند 46 نقطة يحتل بهم المركز التاسع.

في الوقت ذاته أقيمت مباراة لحساب نفس الجولة بين الاتحاد السكندري وسموحة على ملعب الإسكندرية وفاز بها الأول بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد حمدي زكي من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 51 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، فيما تجمد الاتحاد عند 38 نقطة في المركز الـ14.