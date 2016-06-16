في الجول يكشف – أسباب استبعاد كوفي من رحلة الزمالك لنيجيريا

خرج محمد كوفي مدافع الزمالك من قائمة مباراة إنيمبا النيجيري لأسباب تأديبية، ويكشف FilGoal.com ماذا حدث أدى لاستبعاد المدافع البوركينابي.

وتخلف كوفي عن حضور مران الزمالك اليوم الأربعاء، وأغلق هاتفه المحمول بعدما علم بعدم سداد مستحقاته المادية كاملة.

وحاول الجهاز الفني الوصول للاعب من وقت المران دون جدوى، وكان ذلك من أسباب تأخر إعلان قائمة الزمالك المسافرة إلى نيجيريا. ( تعرف على القائمة )

وأخيرا، نجح حمادة أنور المدير الإداري للفريق في الوصول إلى كوفي ولكن اللاعب أبلغه باعتراضه على تأخر سداد مستحقاته عن الموسم الماضي والتي تتعلق بنسبة المشاركة في المباريات ومكافأت الفوز.

وأكد كوفي على أنه حصل على أكثر من وعد من الإدارة بسداد مستحقاته كاملة، ولكنه تفاجئ بالنسبة التي وضعها النادي في حسابه البنكي اليوم.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد وعد لاعبي الفريق باستلام المستحقات قبل السفر لنيجيريا غدا الخميس لملاقاة إنيمبا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

واستلم لاعبو الزمالك نصف مستحقاتهم المتأخرة كما وعد رئيس النادي، لكن يشعر عدد من اللاعبين ومنهم كوفي بالغضب بسبب خصم أموال من مستحقاتهم. ( اقرأ التفاصيل )