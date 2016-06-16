حلمي طولان يفسر سبب فوز سموحة الصعب على الاتحاد.. ويشيد بفرج عامر

أكد حلمي طولان المدير الفني لسموحة أن مواجهة الاتحاد السكندري جاءت سيئة بسبب العصبية التي تحلى بها لاعبي فريقه لسببين.

وكان سموحة قد تغلب على الاتحاد السكندري يوم الأربعاء بهدف دون رد في إطار الجولة 32من الدوري المصري ليرتقي الفريق للمركز الخامس برصيد 51 نقطة بالتساوي مع وادي دجلة لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الأخير.

وتحدث طولان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة قائلا:"المباراة كانت عصبية للغاية وافتقدت للنواحي الفنية بسبب الحساسية المتواجدة بين الفريقين كونهما من مدينة واحدة".

وأضاف"كما أن رغبة اللاعبين في الوصول للمركز الرابع جعلتهم يخرجون عن تركيزهم".

في الوقت ذاته أكد طولان أن النتائج الجيدة التي حققها سموحة خلال الفترة الأخيرة يعود الفضل فيها إلى رئيس النادي السكندري فرج عامر.

وأتم"تسلمت الفريق وهو في المركز السابع والآن نحن في الرابع وما يحدث الفضل فيه يعود لفرج عامر".