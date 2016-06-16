مختار مختار: لا أعرف لماذا طردني الحكم.. وإهدار الفرص سبب الهزيمة

أكد مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري أنه لا يعرف سبب قرار حكم مباراة فريقه ضد سموحة بطرده من الملعب وأن يجلس في المدرجات.

وكان سموحة قد تغلب على الاتحاد السكندري يوم الأربعاء بهدف دون رد في إطار الجولة 32من الدوري المصري ليتجمد رصيد زعيم الثغر عند 38 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

وطرد الحكم المدير الفني للاتحاد السكندري بعد اعتراضه على إحدى القرارات.

وتحدث مختار مختار في المؤتمر الصحفي قائلا:"لا أعرف سببا واضحا لطردي لقد فوجئت بذلك الأمر".

وعن سبب الهزيمة أمام سموحة علق"كان لنا الأفضلية وقدمنا مباراة جيدة ورغم سيطرتنا عليها إلا أن إهدار الفرص السهلة هو ما كلفنا الهزيمة في النهاية".