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خبر في الجول – تعرف على خطوات الأهلي مع ستوك في ملف احتراف رمضان

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خبر في الجول – تعرف على خطوات الأهلي مع ستوك في ملف احتراف رمضان خبر في الجول – تعرف على خطوات الأهلي مع ستوك في ملف احتراف رمضان

ينوي النادي الأهلي فتح ملف عرض ستوك سيتي الإنجليزي لضم رمضان صبحي نجم الفريق الشاب، عقب مباراة زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق رغبة ستوك سيتي في الدخول في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم رمضان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكدته "إي إس بي إن" وأوضحت بأن مارك هيوز مدرب الفريق يرى أن رمضان مناسبا لأسلوب لعبه مثل شيردان شاكيري وبويان كريكيتش. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الأهلي طلب من ستوك سيتي إرسال عرضه الرسمي لضم رمضان، غير العرض المبدئي الذي قدمه النادي الإنجليزي من خلال نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب، ووصل بالفعل يوم الأربعاء(طالع التفاصيل).

وبعد تنفيذ ستوك سيتي لطلب الاهلي، ستقوم الادارة ببحث الامر مع مارتن يول المدير الفني للفريق الذي إذا أبدى موافقته على رحيل اللاعب سيبدأ الاهلي في المفاوضات المالية مباشرة.

ويأتي تحرك الأهلي بعدما أعلن محمود طاهر رئيس النادي بشكل صريح فتح الباب أمام احتراف رمضان بشرط أن يكون العرض المقدم يليق بالنادي ويليق باللاعب نفسه. ( اقرأ تصريحاته )

ولكن في نفس الوقت، لايزال طاهر مقتنعا بأن استمرار رمضان في حال وصول العرض المناسب من ستوك سيتي قد يفتح الباب أمام فرصة أفضل للنادي واللاعب خاصة إذا نجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والظهور في مونديال الأندية ثم كأس الأمم الإفريقية مع منتخب .

ولايزال اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يترقب الموقف في هدوء.

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فيديو اليوم السابع

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