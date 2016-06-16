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الإسماعيلي: كل اتحادات مصر ترى في الإسماعيلية ما لا تشاهده الجبلاية

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الإسماعيلي: كل اتحادات مصر ترى في الإسماعيلية ما لا تشاهده الجبلاية الإسماعيلي: كل اتحادات مصر ترى في الإسماعيلية ما لا تشاهده الجبلاية

انتقد علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي قرار اتحاد الكرة بإقامة مواجهة الدراويش أمام الأهلي في ملعب برج العرب في الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

واندلعت أزمة بين الإسماعيلي واتحاد الكرة لرغبته في خوض المباراة في القاهرة أو بملعبه في الإسماعيلية أو السويس وعدم إقامتها في برج العرب.

وتحدث علاء وحيد لقناة "الحياة 2" قائلا:"نواجه تعنت من الاتحاد المصري فمهما وفرنا ملاعب بديلة هم يرغبون في إقامة المباراة في ملعب برج العرب".

وتابع متسائلا"ما ذنب الإسماعيلي في الأزمة التي حدثت بين الأهلي والمصري"؟

وأتم"كل الاتحادات الأوليمبية ترى في الإسماعيلية ما لا يراه فينا اتحاد الكرة فنهائيات مختلف البطولات في الألعاب الأخرى تقام لدينا، ولكن مباريات كرة القدم تبتعد عنا".

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