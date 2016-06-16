وكيله لـ في الجول: العرض الإنجليزي الرسمي لرمضان صبحي وصل للأهلي الأربعاء

أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي الشاب على وصول عرض رسمي من فريق إنجليزي للقلعة الحمراء من أجل شراء اللاعب الواعد.

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق رغبة ستوك سيتي في الدخول في مفاوضات مع الأهلي من أجل ضم رمضان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكدته شبكة "إي إس بي إن" وأوضحت بأن مارك هيوز مدرب الفريق يرى أن رمضان مناسبا لأسلوب لعبه مثل شيردان شاكيري وبويان كريكيتش. (طالع التفاصيل)

وقال نادر شوقي في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أرسل الفريق الإنجليزي الذي يطلب ضم رمضان صبحي عرضا رسميا للأهلي، استطيع أن أؤكد ذلك".

وأضاف "وصل العرض للأهلي بالصيغة الرسمية عبر البريد الالكترني في الخامسة من مساء الأربعاء، حسبما طلبت إدارة النادي من قبل".

ويرفض وكيل رمضان صبحي الكشف عن اسم النادي صراحة بناء على طلب الفريق الإنجليزي، فيما تؤكد كل التكهنات إلى أن النادي هو ستوك سيتي.

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