"الزراعة":توفير مليون طن أسمدة بالجمعيات تغطى 38%من احتياجات موسم الصيف

كشف أخر تقرير لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن توفير الأسمدة للزراعات الصيفية "الذرة– القطن– الأرز– قصب السكر"، يوضح توافر مليون طن أسمدة بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، منذ بداية الموسم وحتى الآن، يتم توزيعها على المزارعين، وتغطى احتياجات ما يقرب من 38%، منها توريد 574 ألف طن من مصانع الإنتاج السبعة أبوقير، والدلتا للأسمدة،والمصرية،وحلوان،وموبكو،والنصر،والإسكندرية للأسمدة ، إضافة إلى رصيد سابق من أسمدة الموسم الشتوية تبلغ 427 ألف طن.

وأكد تقرير شئون المديريات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه جارى توريد الحصص المتفق عليها من قبل الشركات لتغطية احتياجات الموسم الصيفى، والتى تبلغ 2 مليون و569 ألف و511 طن، مشيراً إلى أنه منذ بداية موسم الزراعات الصيفية لا يوجد أزمة سماد، وكل المقررات متوفرة بالجمعيات الزراعية.

وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الرزعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجاناً رقابية تتابع جميع الزراعات الصيفية، وتشرف على توزيع مقررات الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، والحد من تجار السوق السوداء على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة واحتواء أى من الأزمات، بالإضافة إلى استمرار حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة المحاصيل الاستراتيجية، والتنسيق الدورى مع الشركات المنتجة للأسمدة، للالتزام بتوريد الحصص المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أن لجان المتابعة والرقابة على توزيع الأسمدة الصيفية تعمل دورياً بخطة محكمة، لضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وتقوم بعمل معاينات على أرض الواقع لمنح الفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس مجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة وخاصة للمحاصيل الصيفية.

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