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"الحق فى الحياة": قانون الأحوال الشخصية للأقباط لن يصدر إلا بتدخل الدولة

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"الحق فى الحياة": قانون الأحوال الشخصية للأقباط لن يصدر إلا بتدخل الدولة "الحق فى الحياة": قانون الأحوال الشخصية للأقباط لن يصدر إلا بتدخل الدولة
وصف أشرف أنيس مؤسس حركة الحق فى الحياة التى تطالب بالسماح للأقباط بالطلاق، رفض المجلس الإنجيلى لمشروع قانون الأحوال الشخصية بالأمر المتوقع.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إدراج القانون المدنى فى المشروع وضع بهدف رفضه، خاصة وأن القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية أكد على رفضه للزواج المدنى عدة مرات.

وأضاف أنيس "من خلال الشواهد التى نراها فى موضوع الأحوال الشخصية سواء مواد الطلاق التى رفضها الإنجيلين أو مواد الطلاق التى أقرها الأرثوذوكس، نرى أن قانون الأحوال الشخصية لن يرى النور إلا لو تدخلت الدولة لفض هذا الاشتباك، وفصل العقد المدنى عن العقد الدينى، وإخراج قانون مدنى للمصرين متحدى الدين".

وكانت الكنيسة الانجيلية قد عرضت على مجامعها الإنجيلية مشروع القانون الذى نشره "اليوم السابع"، ويتضمن توسيعًا لأسباب الطلاق من بينها الهجر والغياب والمرض إلا أن المجلس الإنجيلى رفضه أمس الأول.


>- المجلس الإنجيلى يرفض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
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