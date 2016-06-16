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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بمصر القديمة

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حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بمصر القديمة حبس عاطلين لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بمصر القديمة
أمرت نيابة القديمة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لأتهامهما بحيازة مواد مخدرة.
> تمكن النقيب محمود عبد المعبود معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "ياسر ر م" 37 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 10978 لسنة 2001م مصر القديمة "ضرب"، و"ممدوح م ص" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11311 لسنة 2010م الخليفة "سرقة"، و"أيمن أ ز" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 7586 لسنة 2014م السيدة زينب "مخدرات" . وبتفتيش المتهمين تم ضبط بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، اعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7567 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق
>سقوط 5 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

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مصر 365

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