تطوير مستشفى الصدر بكفر الشيخ.. و132 ألف جنيه لشراء تنك أوكسجين

تشهد مستشفى الصدر بمدينة كفر الشيخ، عمليات تطوير لتقديم خدمات متميزة للمرضى المترددين من كافة قرى ومدن المحافظة .

قال الدكتور أحمد حمدى أبو العطا مدير مستشفى الصدر بكفرالشيخ، فى تصريحات صحفيه، إن الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،وافقت على اعتماد مبلغ 132 ألف جنيه لشراء تنك أوكسجين للمستشفى.

وأضاف مدير` مستشفى الصدر، إن المستشفى الوحيدة على مستوى المحافظة التى تعالج أمراض الصدر، مؤكداً تم تطويرها لتؤدى الخدمة الطبية المتميزة للمرضى بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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