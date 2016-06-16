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بلاغ سلبى بوجود جسم غريب فى شارع يسرى راغب بأسيوط

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بلاغ سلبى بوجود جسم غريب فى شارع يسرى راغب بأسيوط بلاغ سلبى بوجود جسم غريب فى شارع يسرى راغب بأسيوط
سادت حالة من الذعر والفزع منذ قليل بين أهالى شارع يسرى راغب بمدينة أسيوط للاشتباه فى وجود جسم غريب يرجح أنه قنبلة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالاشتباه فى جسم غريب بشارع يسرى راغب بوسط مدينة أسيوط بكونه قنبلة، وعلى الفور انتقل فريق المفرقعات وقوات الحماية المدنية لفحص الجسم بشارع يسرى راغب أمام محل سان جورج، وتم غلق الشوارع المحيطة وفرض كردون أمنى، وبالفحص تبين سلبية البلاغ، وتم تمشيط المنطقة وجار تحرير محضر بالواقعة.


>- تحرير وازالة 135 مخالفة بشوارع وميادين حى شرق بأسيوط

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