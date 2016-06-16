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بالصور.. ضبط 500 كرتونة زيت مدعم قبل طرحه بالسوق السوداء بكفر الشيخ

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بالصور.. ضبط 500 كرتونة زيت مدعم قبل طرحه بالسوق السوداء بكفر الشيخ بالصور.. ضبط 500 كرتونة زيت مدعم قبل طرحه بالسوق السوداء بكفر الشيخ
أعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة ، والمتحدث الرسمي باسم مديرية التموين بكفر الشيخ, أن إدارة تموين بلطيم شنت حملة تموينية، ضمت كل من كامل فتحى محمد الدسوقى وشعبان فهمى وعبد النبى أبو النور، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة ربع نقل وعلى متنها 500 كرتونة من الزيت التموينى المدعم المقرر صرفه على البطاقات التموينية؛ وذلك قبل بيعه فى السوق السوداء.

وكانت معلومات سرية وردت لمكتب تموين بلطيم, مفادها قيام أحد الأشخاص بطرح كميات كبيرة من الزيت التموينى المدعم باستخدام سيارة ربع نقل، وقامت حملة باستهداف السيارة وتم ضبط 500 كرتونة زيت طعام تمويني مدعم الذي يتم صرفه علي بطاقات التموين، لبيعه في السوق السوداء، بأجمالى 6000 زجاجة زيت تموينى,كما تم تبين عدم وجود فواتير لإثبات عملية البيع والشراء، وتم التحفظ على المضبوطات، والسيارة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم برقم 12371 لسنة 2016 جنح مركز البرلس, وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

زيت مدعم قبل طرحه (1)

زيت مدعم قبل طرحه (2)

زيت مدعم قبل طرحه (3)

زيت مدعم قبل طرحه (4)


> "تموين كفر الشيخ": جارى إيقاف 115 ألف بطاقة تموينية بالمحافظة
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