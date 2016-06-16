ضبط صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربائية المغشوشة بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، صاحب محل غير مرخص لتجارة الأدوات الكهربائية المغشوشة بمنطقة باب الشعرية وحرر محضر بالواقعة

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل لتجارة الأدوات الكهربائية بنطاق دائرة قسم باب الشعرية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية الخالية من أى مستندات تفيد مصدرها والمغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات الشركات مدخلة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق ارباح غير مشروعة.

وقامت أمس مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المكان المتحرى عنها، واسفر ذلك عن ضبط صاحب المحل وبحوزته 1023 قطعة ادوات كهربائية مغشوشة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.

ضبط مدير محل بداخله 2734 قطعة غيار سيارات مغشوشة ومجهولة المصدر بالأزبكية